Не «порешал»: в Нижневартовске водитель пытался дать взятку инспектору ДПС

Следственным отделом по городу Нижневартовск возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего местного жителя. Он пытался дать взятку инспекторам ГИБДД.

По данным следствия, ночью на автомобильной дороге Сургут – Нижневартовск сотрудники дорожно-патрульной службы остановили автомобиль. Оказалось, что водитель лишен права управления транспортным средством. К тому же, на авто были нечитаемы регистрационные знаки. Нарушитель, не нашел ничего лучше, чем предложить инспекторам деньги. Взятку в размере 40 тысяч рублей он положил на заднее пассажирское сиденье. Однако инспектор деньги брать отказался.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, расследование продолжается.

Нижневартовск, Александр Непомнящий

Нижневартовск. Другие новости 23.09.21

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