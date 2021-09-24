В Югре за сутки зафиксировали 165 новых случаев COVID-19

74 126 случаев коронавирусной инфекции было лабораторно подтверждено на территории Югры за время пандемии, по данным на утро 24 сентября. За минувшие сутки выявлено 165 новых случаев COVID-19 в 20 муниципалитетах. Лидирует по заболеваемости Сургут – 47 новых случаев. В Ханты-Мансийске заболело 20 человек, в Нижневартовске – 16, в Урае -15 заболевших. В остальных муниципалитетах 10 и менее случаев в каждом.

На момент выявления у 198 человек зафиксированы симптомы ОРВИ, у 27 – диагностирована пневмония, двое переносят вирус бессимптомно.

За весь период пандемии от COVID-19 умерли 1 093 человек – за минувшие сутки медики зафиксировали 2 летальных исхода от последствий коронавируса.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

Ханты-Мансийск. Другие новости 23.09.21

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