В Нижневартовске муж пациентки избил дерматолога, проводившего осмотр

Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль избиение врача мужем пациентки в Нижневартовске. Происшествие зафиксировано накануне. На прием к дерматологу пришла женщина в хиджабе. Доктор провел осмотр. После этого в кабинет ворвался муж пациентки и нанес врачу несколько ударов.

Руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре Мокшину поручено доложить о ходе проверки информации СМИ о том, что в Нижневартовске мужчина избил врача после осмотра его жены. В настоящее время следователи обратились в органы прокуратуры для передачи материалов. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате СК.

Нижневартовск, Александр Непомнящий

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