В Югре за сутки произошло три ДТП с несовершеннолетними

В Югре под колеса автомобилей за день попали трое детей. Предварительно, все они пострадали по собственной неосторожности, проигнорировав правила ПДД, сообщают в региональном ГИБДД.

В Нижневартовске на улице Школьной, 28 летний мужчина, управляя автомобилем «Лада», допустил наезд на 7-летнего мальчика-пешехода, перебегавшего проезжую часть слева направо относительно дороги. Ребенок получил травмы.

В Нефтеюганске 13-летний мальчик на электросамокате не предоставил преимущество автомобилю «Тойота Королла» под управлением 30-летней женщины. В результате ДТП подросток получил травмы.

Третье ДТП с несовершеннолетним произошло в Сургуте. 56-летний водитель автомобиля «Джилли Атлас» на улице Маяковского допустил наезд на 9-летнего мальчика-велосипедиста – инцидент произошел на территории двора. Несовершеннолетний получил травмы.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

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