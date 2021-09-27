В Югре за сутки зафиксировали 177 новых случаев COVID-19

На территории Югры за время пандемии, по данным на утро 27 сентября, было лабораторно подтверждено 74 653 случая коронавирусной инфекции. За минувшие сутки выявлено 177 новых случаев COVID-19 в 20 муниципалитетах. Лидирует по заболеваемости Сургут – 39 новых случаев. В Ханты-Мансийске – 30. В Нефтеюганске – 21. В Нижневартовске – 19, в Советском районе -11 заболевших. В остальных муниципалитетах 10 и менее случаев в каждом

На момент выявления у 151 человека зафиксированы симптомы ОРВИ, у 25 диагностирована пневмония, двое переносят вирус бессимптомно.

За весь период пандемии от COVID-19 умерли 1 096 человек – за минувшие сутки медики не зафиксировали летальных случаев от коронавируса.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

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