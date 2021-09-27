В Югре три человека пострадали из-за пьяного водителя

В Нефтеюганском районе ХМАО вечером в субботу произошло ДТП в котором пострадало трое пассажиров. 29-летний мужчина, управляя автомобилем «БМВ», по предварительным данным, не справился с управлением и съехал на обочину. После этого иномарка врезалась в стоящий «МАЗ».

В результате ДТП пассажиры БМВ получили травмы: 34-летний мужчина, 29-летняя женщина и 10-летний мальчик. Как выяснилось позднее, у водителя иномарки имелись признаки опьянения.

Всего за выходные на территории округа зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых 10 человек получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний пассажир.

Нефтеюганск, Елена Васильева

Нефтеюганск. Другие новости 27.09.21

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