В Югре за сутки зафиксировали 176 новых случаев COVID-19

74 829 случаев коронавирусной инфекции было лабораторно подтверждено на территории Югры за время пандемии, по данным на утро 28 сентября. За минувшие сутки выявлено 176 новых случаев COVID-19 в 18 муниципалитетах. Лидирует по заболеваемости Сургут – 37 новых случаев. В Нижневартовске – 16 заболевших, в Нефтеюганске – 17, в Нягани – 12 новых случаев ковида. В остальных муниципалитетах 10 и менее случаев в каждом.

На момент выявления у 140 человек зафиксированы симптомы ОРВИ, у 31 диагностирована пневмония, пятеро переносят вирус бессимптомно.

За весь период пандемии от COVID-19 умерли 1 096 человек – за минувшие сутки медики не зафиксировали летальных случаев от коронавируса.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

Ханты-Мансийск. Другие новости 27.09.21

В Югре три человека пострадали из-за пьяного водителя. / В Югре за сутки зафиксировали 177 новых случаев COVID-19. / Ханты-баптисты из Сургутского района отказываются прививаться. Читать дальше

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