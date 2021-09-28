В Югре началась четвертая волна ковида – он поражает детей

В Югре начался рост заболеваемости ковидом. Врачи уже говорят о четвертой волне, которая захватывает не только взрослых, но и детей.

Как сообщает газета «Вестник» (Сургутский район), в ковид-госпиталь Нижневартовска попал ребенок с 50-процентым поражением легких. Об этом случае сообщил на заседании городского оперштаба главный врач Нижневартовской окружной клинической больницы Алексей Сатинов.

«В реанимации находятся 20 пациентов, из них на ИВЛ – 18. Из обратившихся обращает на себя внимание ребёнок 12 лет, у него практически 50% поражение лёгких. Количество детей растёт, мы можем говорить о том, что мы входим в четвёртую волну, которая как раз характеризуется поражением детей», – сказал главврач, которого цитирует «Вестник».

Сатинов также отметил, что с середины прошлой недели увеличилось число госпитализаций: «В Нижневартовске функционирует госпиталь лечения людей с ковидной инфекцией на 200 коек. За сутки поступил 31 человек. В госпитале находятся в том числе пять детей, шесть беременных».

По словам главного врача Нижневартовской городской детской поликлиники Татьяны Загинайко, за последнюю неделю количество детей, находящихся под наблюдением, выросло практически на 50%.

«На сегодняшний день в детской поликлинике находятся 1 572 ребёнка. В их числе – 107 детей с лабораторно подтверждённым диагнозом коронавирус, 103 из них имеют симптоматику ОРВИ. Хочу обратить внимание, что увеличилось количество заболевших детей раннего возраста, которые наиболее уязвимы. Детей до года – семь человек, из них до шести месяцев – трое», – отметила Татьяна Загинайко.

Нижневартовск, Елена Васильева

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