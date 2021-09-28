Югра начинает возвращать коронавирусные ограничения

В Югре три недели растет заболеваемость коронавирусом. Об этом на совещании регионального оперштаба сообщила глава региона Наталья Комарова. Губернатор также отметила, что снизилось количество желающих вакцинироваться. Темпы вакцинации упали. На данный момент доля привитых обоими компонентами вакцины югорчан составляет 53% от тех кто может поставить прививку.

К тому же за последнюю неделю на 28% выросло число госпитализированных пациентов с коронавирусной инфекцией.

В связи с этим в повседневную жизнь югорчан возвращаются санитарные ограничения. В округе до 31 октября приостановлена деятельность детских игровых комнат, развлекательных центров для детей, развлекательных и досуговых заведений, а также кальянных.

Ограничения коснулись и торговых центров. Администрациям ТЦ и заведений общепита запрещается принимать детей до 14 лет группами более трех человек без сопровождения родителей, а также без средств индивидуальной защиты и соблюдения социальной дистанции.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

Ханты-Мансийск. Другие новости 28.09.21

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