Педофил из Югры домогался двух 11-летних девочек

В Югре завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летнего уроженца Нижневартовского района. Он домогался двух несовершеннолетних девочек, сообщает Управление СК РФ по Югре.

Преступление мужчина совершил в декабре прошлого года. Он был пьян и, пользуясь беспомощностью 11-летней девочки, подошел к ней сзади и совершил действия сексуального характера. На одной жертве, впрочем, преступник не остановился.

«Спустя несколько минут, находясь у соседнего дома, обвиняемый проследовал за другой 11-летней девочкой в подъезд, где совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера», – рассказали в следственном комитете.

Злоумышленник пытался избежать ответственности перед законом. Он уехал в Тюмень, однако там и был задержан в январе 2021 года. В ходе следствия выяснилось, что он рецидивист – виновен в тяжких и особо тяжких преступлениях, провел в тюрьме больше 25 лет. Теперь мужчину ждет суд по новым обвинениям. В случае если суд согласится с выводами следствия и признает обвиняемого виновным во всех инкриминируемых преступлениях, то ему может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 30 лет.

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