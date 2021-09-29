В Новом Уренгое директор коммерческой фирмы пытался скрыть от налогов 18,5 млн рублей

В Новом Уренгое генеральный директор коммерческой организации обвиняется в сокрытии от списания крупной задолженности по налогам. В отношении него было заведено уголовное дело, которое в настоящее время передано на рассмотрение в суд, сообщает пресс-служба окружного управления СКР.

Всего предприятие, которое возглавляет обвиняемый, не уплатило в государственную казну свыше 18,5 млн рублей.

«Следствие установило, что гениректор ООО «СеверСтройАвто» в период с сентября 2019 по май 2020 года, зная, что задолженность организации по налогам составляет более 18 млн руб., скрыл денежные средства в сумме 6,7 млн руб., которые должны были пойти на частичное погашение долга», – рассказали в ведомстве.

Новый Уренгой, Елена Васильева

Новый Уренгой. Другие новости 29.09.21

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