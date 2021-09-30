В Югре за сутки зафиксировали 181 новый случай COVID-19

181 случай коронавирусной инфекции нового типа зарегистрировано в Югре за минувшие сутки. Всего с начала пандемии в округе было зафиксировано 75 188 случаев ковида.

За минувшие сутки ковид выявлен в 19 муниципалитетах. Более трети новых случаев, кА как и в прошлые сутки, приходится на Сургут – там заболело 66 югорчан. В Ханты-Мансийске выявлен 21 заболевший, в Нижневартовске – 16, в Советском районе – 14 заболевших. В остальных муниципалитетах 10 и менее случаев в каждом.

На момент выявления у 156 человек зафиксированы симптомы ОРВИ, у 25 – диагностирована пневмония.

За весь период пандемии от COVID-19 умерло 1 099 человека – за минувшие сутки медики зафиксировали 1 летальный случай от коронавируса.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

Ханты-Мансийск. Другие новости 29.09.21

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