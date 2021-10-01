В Югре за сутки зафиксировали 183 новых случая COVID-19

За минувшие сутки выявлено 183 новых случая COVID-19 в 19 муниципалитетах Югры. Лидирует по заболеваемости Ханты-Мансийск – 39 заболевших. Сургут с первого места по заболеваемости, которое он держал несколько дней, опустился на второе – 24 случая. В Нижневартовске выявлен 21 заболевший. В Нефтеюганске лаборатория подтвердила инфицирование ковидом 19 человек. В Советском и Нефтеюганском районах – по 13 и 12 заболевших, соответственно. В остальных муниципалитетах 10 и менее случаев в каждом.

Всего с начала пандемии в округе было лабораторно подтверждено 75 371 случай коронавирусной инфекции.

На момент выявления у 167 человек зафиксированы симптомы ОРВИ, у 15 – диагностирована пневмония.

За весь период пандемии от COVID-19 умерло 1 100 человек – за минувшие сутки медики зафиксировали 1 летальный случай от коронавируса.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

Ханты-Мансийск. Другие новости 30.09.21

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