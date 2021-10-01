Авторитетный врач развеяла популярные мифы о вакцинации от гриппа

Зачем нужна прививка от гриппа и как защититься от простудных заболеваний в осенне-зимний период. На эти и другие актуальные вопросы, касающиеся здоровья, ответила врач-эпидемиолог Няганской городской поликлиники, главный внештатный эпидемиолог окружного департамента здравоохранения ХМАО-Югры Ольга Ежова.

– Зачем нужна прививка от гриппа?

– В настоящее время вакцинация – самый эффективный способ профилактики гриппа.

Ежегодно эксперты ВОЗ по данным наблюдений многочисленных центров мониторинга гриппа в южном и северном полушариях сообщают представителям стран мира, какие именно штаммы вируса гриппа с наибольшей вероятностью будут циркулировать в обществе. На основе этих данных разрабатывается вакцина, которая является актуальной для данного эпидсезона.

– Как работает вакцина от гриппа?

– Достаточное количество антител к вирусу гриппа накапливается в человеческом организме примерно через две недели после прививки.

При контакте с больным гриппом образовавшиеся антитела уничтожают вирус. Иммунная защита сохраняется в среднем на протяжении 9-10 месяцев, а иногда – и до года.

Отмечу, что во время эпидсезона регистрируется не только грипп, но и другие простудные заболевания, которые вызывают вирусы парагриппа, респираторно-синцитиального вируса, риновируса и другие. На них приходится от 5 до 15% случаев заражения. К сожалению, вакцин от них нет.

– Как же тогда защититься от простудных заболеваний?

– На помощь нам приходят принципы неспецифической профилактики вирусных инфекций, которым нужно следовать на протяжении всего эпидсезона. Все мы их хорошо знаем: избегать мест массового скопления людей, носить маски, принимать витаминные комплексы, использовать средства для обработки слизистой носа, чаще мыть руки.

– Может ли вакцинация стать причиной заражения гриппом?

– Однозначно нет. Но даже будучи привитым, человек может заразиться, однако вакцинация способна предотвратить тяжелое течение болезни и летальный исход.

– Можно ли прививаться от гриппа человеку с аллергией?

– Такому пациенту необходимо проконсультироваться со своим участковым терапевтом или другим специалистом, у которого он состоит на диспансерном учете. Врач оценит степень течения заболевания, существующие риски.

В ряде случаев иммунизация проводится с обязательным приемом противоаллергических препаратов. В особо серьезных случаях наличие аллергии может явиться основанием для медотвода от вакцинации. Например, если установлен факт реакции на белок куриных яиц, то прививка от гриппа противопоказана.

– Когда нужно делать прививку?

– Мы рекомендуем делать прививку ежегодно за 2-3 месяца до разгара эпидемии, то есть с сентября по начало ноября. Но иммунизацию можно провести и позже.

– Можно ли ставить одновременно прививку от гриппа и коронавируса?

– Одновременно нельзя. Между последней вакцинацией от COVID-19 и любой другой иммунизацией, включая грипп, должно пройти не менее 30 дней.

Перед прививкой следует исключить любое простудное заболевание. Даже боль в горле является поводом, чтобы отложить вакцинацию до полного выздоровления. Важно не контактировать с больными с признаками ОРВИ и две недели после прививки.

Добавлю, что большинство людей переносят прививку от гриппа хорошо, никакой симптоматики не отмечают.

– Можно ли не заболеть, надеясь на общий иммунитет – когда все в коллективе ставят прививки, а ты – нет?

– Это спорный вопрос. Установлено, что если в популяции против гриппа привито 60% людей и более, то эпидемия не распространяется. В этом случае у непривитых людей возрастают шансы выехать на общем иммунитете. Но риск заразиться все-таки остается.

Материал подготовлен РИЦ Югры.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

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