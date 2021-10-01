В ХМАО бюджетников отправляют на дистанционку

Губернатор Наталья Комарова на заседании правительства региона 1 октября призвала перевести максимальное число сотрудников бюджетной сферы на дистанционный формат работы.

«С понедельника необходимо настроить работу каждого подразделения, включая подведомственные организации, в дистанционном формате. Заболеваемость растет, жесткость проявлений инфекции тоже достаточно серьезная. Прошу обратить внимание на вопросы эпидемиологической безопасности, включая работу общественного транспорта, производственную деятельность», – сказала Комарова.

Напомним, после непродолжительного снижения, заболеваемость в Югре снова стала расти. За прошедшие сутки в регионе выявили 183 новых случая заражения коронавирусом. Больше всего заболело в Ханты-Мансийске – 39 человек. До этого, в течении двух дней, самый большой прирост заболевших фиксировался в Сургуте. В среду и четверг там регистрировали более трети от суточного прироста зараженных в регионе.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

Ханты-Мансийск. Другие новости 01.10.21

В Югре создадут пять полигонов для мусора емкостью в 590 тысяч тонн в год. / Авторитетный врач развеяла популярные мифы о вакцинации от гриппа. / В Югре за сутки зафиксировали 183 новых случая COVID-19. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»