На дороге Сургут – Лянтор из-за гололеда столкнулись сразу 8 машин

Массовое ДТП произошло в ночь со 2 на 3 октября на 12 км автодороги Сургут – Лянтор. Там столкнулись сразу восемь автомобилей. Причиной массового ДТП стал гололёд, сообщается в инстаграм-аккаунте районного департамента ЖКХ. Там же уточняется – авария произошла почти в три часа ночи.

В связи с тем, что погодные условиях в ХМАО ухудшаются, в выходные помимо заморозков был также и снег, водителей просят проявлять больше внимания за рулем и соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Сургут, Елена Васильева

Сургут. Другие новости 04.10.21

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