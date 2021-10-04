Можно больше не красить к Пасхе: в Сургутском районе начали продавать разноцветные куриные яйца естественного окраса

Куриные яйца оливкового, золотистого и голубоватого оттенков продают в поселении Локосово Сургутского района. Такой необычный цвет – не краска, оттенок яйцам придаёт порода. Соответствующее объявление размещено в местных пабликах, уточняет газета «Вестник».

«Продам яйца пород доминант, легбар и маран», – пишет Алёна в группе «Объявления Локосово» в Viber. Кто-то из местных жителей поинтересовался, отчего они таких необычных цветов, ведь Пасха ещё не скоро.

Мараны – одна из самых интересных пород кур. Один из главных признаков породы – очень крупные яйца красивой красно-коричневой расцветки. Поэтому их ещё называют «пасхальными», ведь очень похоже, что их окрасили отваром луковой шелухи.

«Я к весне вывожу яйцо, уход за курами тот же самый, что и за обычными птицами», – сообщила «Вестнику» владелица необычных кур. Цена за десяток таких яиц – 100 рублей.

Яйца кур породы легбар – голубоватого либо оливкового цвета, не вытянутой, а более округлой формы. Средний вес – 60-70 г, в Англии яйца кур именно этой породы являются эталоном, сообщается на сайте agroserver.ru. Куры породы доминант несут крупные и красивые яйца с различной интенсивностью окраса.

Сургутский район, Елена Васильева

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