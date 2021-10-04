Отомстил: югорчанин, которого бросила женщина, разместил ее интимные фото в соцсетях

В Югре мужчина, брошенный женищиной, отомстил бывшей до уголовного дела на самого себя. Как сообщает СУ СРК РФ по ХМАО-Югре, обвиняемым оказался 31-летний житель Мегиона. Когда его бросила сожительница, он, чтобы отомстить и опорочить, разместил ее интимные фото в социальных сетях.

Правоохранительные органы квалифицировали денное действие по части 1 статьи 137 (нарушение неприкосновенности частной жизни).

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, расследование продолжается.

Санкцией статьи 137 УК РФ предусмотрено наказание вплоть до 2 лет лишения свободы.

Лангепас, Елена Васильева

Лангепас. Другие новости 04.10.21

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