Югорчанин убил собутыльника за то, что тот не хотел уходить домой и оскорбил женщину

Житель Ханты-Мансийска пойдет под суд за убийство – он избил собутыльника, а потом зарезал ножницами.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СУ СКР РФ по ХМАО-Югре, 28 июня 2021 года около 19 часов в квартире одного из домов по улице Чехова города Ханты-Мансийск между обвиняемым (56 лет) и его соседом во время распития алкогольных напитков произошла ссора. Выяснилось, что сосед не хочет покидать квартиру, настаивая на продолжении застолья. Кроме того, гость также неуважительно высказался в адрес сожительницы хозяина. В ходе ссоры, переросшей в драку, обвиняемый избил соседа, а потом взял хозяйственные ножницы и ударил в шею. После этого 29-летний мужчина скончался на месте происшествия.

Обвиняемый вину не признал, вместе с тем следователями собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, уточняют в СУ СКР РФ по ХМАО-Югре.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

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