Сегодня в Югре закончился пожароопасный сезон

4 октября 2021 года в ХМАО-Югре официально закончился пожароопасный сезон. Как сообщает оперативный штаб по предупреждению и ликвидации пожаров при правительстве региона, в этом году леса в округе начали гореть 23 апреля. Весна в этом году в Уральский Федеральный округ пришла пораньше и погода сразу установилась теплая и сухая. В связи с этм уже в конце апреля пожары были зафиксированы в Урайском лесничестве. Всего за этот сезон в регионе было ликвидировано 329 лесных пожаров общей площадью 17,5 тысяч га (лесная – 16 514,56 га, не лесная – 984,6 га). В 9 муниципалитетах округа был введен особый противопожарный режим. В окружном правительстве также проанализировали причины возгораний.

По данным оперативного штаба, в 80 процентах случаев причиной возгораний становились грозы, в 19 процентах виновниками являлись люди. Еще 1% лесных возгораний возник из-за перехода огня с земель иных категорий. Для оценки повреждения лесов от пожаров специалисты лесного хозяйства проведут лесопатологические обследования, по результатам которых назначат санитарно-оздоровительные мероприятия, а также определят площадь планируемого лесовосстановления.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

Ханты-Мансийск. Другие новости 04.10.21

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