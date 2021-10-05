Сегодня в Нижневартовске эвакуировали лицей №2. Дети начали жаловаться на першение в горле и кашель. По предварительной информации, неизвестный распылил газовый баллончик на цокольном этаже образовательного учреждения.

На месте работают сотрудники полиции, Росгвардии, пожарной охраны и службы ГО и ЧС. Персонал учебного учреждения и ученики были эвакуированы в спортивный комплекс «Арена».

Как сообщает Telegram-канала «Сейчас.Нижневартовск», учащихся первой смены отпустили домой. Для детей, которые учатся во вторую смену, занятия будут организованы в дистанционном режиме.

Всего в результате происшествия было эвакуировано 559 детей и 51 сотрудник.

Нижневартовск, Александр Непомнящий

Нижневартовск. Другие новости 05.10.21

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