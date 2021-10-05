Из-за тумана в Новом Уренгое задерживаются авиарейсы

Работа аэропорта Нового Уренгоя сегодня нарушена из-за неблагоприятных метеоусловий. Как сообщили в Уральской транспортной прокуратуре, из-за тумана самолет авиакомпании «Ютэйр», выполняющий регулярный рейс сообщением Уфа – Новый Уренгой, произвел посадку на запасной аэродром в Сургуте.

Соответственно, из-за непогоды откладывается и вылет нескольких рейсов. По данным онлайн-табло аэропорта, речь идет, к примеру, о рейсе «ЮТэйр» Новый Уренгой – Уфа, пассажиры которого должны были улететь на самолете, который приземлился в Сургуте. Также откладывается вылет рейса авиакомпании «Красавиа» в Самару.

Новый Уренгой, Александр Непомнящий

Новый Уренгой. Другие новости 05.10.21

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