В Югре за сутки зафиксировали 190 новых случаев COVID-19

76 303 случая коронавирусной инфекции было лабораторно подтверждено на территории Югры за время пандемии. Таковы данные на утро 6 октября. За минувшие сутки выявлено 190 новых случая COVID-19 в 20 муниципалитетах. Лидирует по заболеваемости Сургут – 54 случая. В Ханты-Мансийске – 34 заболевших. В Нижневартовске – 22 заболевших. В Березовском районе – 12. В остальных муниципалитетах менее 10 случаев в каждом.

На момент выявления у 153 человек зафиксированы симптомы ОРВИ, у 33 диагностирована пневмония.

За весь период пандемии от COVID-19 умерло 1 110 человек – за минувшие сутки медики зафиксировали 4 летальных случая от коронавируса.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

Ханты-Мансийск. Другие новости 05.10.21

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