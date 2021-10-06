В Югре на дистант перешли в общей сложности 400 классов

В регионе на сегодняшний день 400 классов в общеобразовательных учреждениях переведены на дистант, сообщает СибинформТВ. Об этом рассказал директор окружного департамента образования и молодежной политики. Алексей Дренин пояснил, что в среднем в классах заболело по 3-4 ученика, но чтобы не допустить заражения других детей и педагогов, были приняты решения о введении в классах удаленного формата занятий.

«У нас в настоящий момент с применением дистанционных технологий по решению Роспотребнадзора занимается порядка 400 классов. Такое количество, в том числе, обусловлено тем, что у нас 6 школ двух муниципалитетов полностью переведены на дистант, в понедельник они уже переходят в очный режим», – рассказал директор департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры Алексей Дренин.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

Ханты-Мансийск. Другие новости 06.10.21

В Югре за сутки зафиксировали 190 новых случаев COVID-19. / Из-за тумана в Новом Уренгое задерживаются авиарейсы. / В Нижневартовске эвакуировали лицей №2. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»