В Югре за сутки зафиксировали 194 новых случаев COVID-19

194 новых случая коронавируса выявлено за минувшие сутки в Югре. Всего с начала пандемии лабораторно были подтверждены 76 497 случаев ковида. Лидирует по заболеваемости Сургут – 56 случаев. В Ханты-Мансийске – 31. В Нижневартовске – 18 заболевших. В остальных муниципалитетах 10 и менее случаев в каждом.

На момент выявления у 167 человек зафиксированы симптомы ОРВИ, у 22 диагностирована пневмония.

За весь период пандемии от COVID-19 умерло 1 116 человек – за минувшие сутки медики зафиксировали 6 летальных случаев от коронавируса.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

Ханты-Мансийск. Другие новости 06.10.21

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