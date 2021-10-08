В Югре за сутки зафиксировали 197 новых случаев COVID-19

76 694 случая коронавирусной инфекции было лабораторно подтверждено на территории Югры за время пандемии, таковы данные на утро 8 октября. За минувшие сутки выявлено 197 новых случая COVID-19 в 22 муниципалитетах. Лидирует по заболеваемости Сургут – 47 случаев. В Ханты-Мансийске – 31. В Нижневартовске – 19 заболевших. В Нефтеюганске – 15. В остальных муниципалитетах менее 10 случаев в каждом.

На момент выявления у 170 человек зафиксированы симптомы ОРВИ, у 26 диагностирована пневмония.

За весь период пандемии от COVID-19 умерло 1 121 человек – за минувшие сутки медики зафиксировали 5 летальных случаев от коронавируса.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

Ханты-Мансийск. Другие новости 07.10.21

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