В Югре за сутки зафиксировали 209 новых случаев COVID-19

77 310 случаев коронавирусной инфекции было лабораторно подтверждено на территории Югры за время пандемии, по данным на утро 11 октября. За минувшие сутки выявлено 209 новых случая COVID-19 в 22 муниципалитетах. Лидирует по заболеваемости Сургут – 52 случая. В Ханты-Мансийске – 40. В Нижневартовске – 21 заболевший. В Нефтеюганске – 14. В Советском и Сургутском районе – 14 и 10 случаев соответственно. В остальных муниципалитетах менее 10 случаев в каждом.

На момент выявления у 190 человек зафиксированы симптомы ОРВИ, у 16 диагностирована пневмония.

За весь период пандемии от COVID-19 умерло 1 138 человек – за минувшие сутки медики зафиксировали 7 летальных случаев от коронавируса.

Отметим, что в связи с ростом заболеваемости ковидом в Югре ввели новые ограничения. Согласно постановлению губернатора округа Натальи Комаровой, с 12 октября на территории Югры вводится запрет на проведение массовых мероприятий регионального, межмуниципального и муниципального характера с числом участников более 50 человек, включая организаторов.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

Ханты-Мансийск. Другие новости 08.10.21

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