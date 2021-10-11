Заболеваемость растёт: в Югре из резерва вывели 250 коек для коронавирусных больных

Директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский в своем Telegram-канале сообщил о выведении из резерва 250 коек для больных коронавирусом. При этом чиновник отметил, что за месяц число заболевших COVID-19 увеличилось более чем вдвое. Растет и число югорчан, тяжело переносящих заболевание.

«Теперь в 15 госпиталях развернуты 2321 койка. Месяц назад ковидных коек было 1091. Число больных ковидом в среднетяжелом и тяжелом состоянии в стационарах за месяц выросло с 830 до 1795 – более, чем в два раза!" – говорится в сообщении.

При этом, по словам Добровольского, больницы обеспечены аппаратами ИВЛ, запасом кислорода, лекарств, масок и респираторов.

«Прошу каждого задуматься и сделать самое простое, что многократно снизит риск заболеть ковидом Вас, Ваших родственников и друзей: сделайте прививку от ковида! У вакцинированных тяжелое течение ковида встречается в десятки раз реже, чем у невакцинированных," – призывает чиновник.

По данным на сегодняшний день, в Югре вакцинированы 580832 югорчанина – это только 35% жителей Югры.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

Ханты-Мансийск. Другие новости 11.10.21

В Югре растет количество закрытых на карантин классов и групп в детсадах. / Прокурор аннулировал брак югорчанки и уже женатого армянина. / В Югре за сутки зафиксировали 209 новых случаев COVID-19. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»