В Югре за сутки зафиксировали 215 новых случаев COVID-19

77 525 случаев коронавирусной инфекции было лабораторно подтверждено на территории Югры за время пандемии. По данным на утро 12 октября в регионе выявлено 209 новых случая COVID-19 в 21 муниципалитете. Лидирует по заболеваемости Сургут – 55 случаев. В Ханты-Мансийске – 35. В Нефтеюганске – 19 заболевших. В Нижневартовске – 18. В Сургутском и Советском районе – 14 и 11 случаев соответственно. В остальных муниципалитетах зафиксировано менее 10 случаев в каждом.

На момент выявления у 184 человек зафиксированы симптомы ОРВИ, у 27 человек диагностирована пневмония.

За весь период пандемии от COVID-19 умерло 1 147 человек – за минувшие сутки медики зафиксировали 9 летальных случаев от коронавируса.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

Ханты-Мансийск. Другие новости 11.10.21

Заболеваемость растёт: в Югре из резерва вывели 250 коек для коронавирусных больных. / В Югре растет количество закрытых на карантин классов и групп в детсадах. / Прокурор аннулировал брак югорчанки и уже женатого армянина. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»