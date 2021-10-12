Собаки покусали югорчанину автомобиль – ущерб погасила мэрия

Житель Нижневартовска отсудил у департамента ЖКХ города 57,7 тысячи рублей за повреждённый бродячими собаками автомобиль Volkswagen Touareg. Как сообщили в пресс-службе городского суда, в момент повреждения транспортное средство находилось на стоянке возле дома. На него напали бродячие собаки. Чем было вызвано агрессивное поведение собак – не уточняется. Тем не менее, имуществу был нанесен ущерб. Сумма – 57 707 рублей.

В решении суда говорится, что департамент ЖКХ не в полной мере исполнял обязательства по отлову безнадзорных собак и не смог доказать отсутствия вины. Поэтому иск был удовлетворён в пользу заявителя.

Нижневартовск, Александр Непомнящий

Нижневартовск. Другие новости 12.10.21

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