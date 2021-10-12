15 лет в бегах: в Сургуте задержали убийцу

В Сургуте оперативники задержали жителя Башкортостана. Он подозревается в изнасиловании и убийстве. Преступление было совершено еще в 2006 году, в одном из сёл Башкирии. Тогда, по информации УМВД, злоумышленник приехал в поселение с целью совершить кражу. Вечером, будучи в подпитии, он увидел девушку – она шла одна, чем и воспользовался преступник. Мужчина затащил жертву в овраг, где изнасиловал, а потом убил. Труп он присыпал землей и в тот же вечер уехал из села на такси.

Правоохранительными органами республики было возбуждено уголовное дело по двум статьям. Дело не могли раскрыть 12 лет, помогла экспертиза ДНК, после этого в 2018 году преступник был объявлен в международный розыск.

Как сообщается, за несколько лет, с 2006 по 2015 годы, он успел отметится рядом преступлений – мошенничества, угоны, кражи и грабеж. Разыскивали его и судебные приставы – как злостного неплательщика алиментов.

В сентябре оперативники нашли преступника в Сургуте и задержали. Сейчас его этапировали в Башкортостан, где он предстанет перед судом.

Сургут, Александр Непомнящий

Сургут. Другие новости 12.10.21

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