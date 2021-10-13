В Югре зафиксировали 218 новых случаев COVID-19. 12 человек умерло

77 743 случая коронавирусной инфекции было лабораторно подтверждено на территории Югры за время пандемии, по данным на утро 13 октября. За минувшие сутки выявлено 218 новых случаев COVID-19 в 20 муниципалитетах. Лидирует по заболеваемости Сургут – 48 случаев. В Ханты-Мансийске – 34. В Нижневартовске – 20 заболевший. В Нефтеюганске и Урае – 14 в каждом. В Сургутском и Советском районах – 20 и 12 случаев соответственно. В остальных муниципалитетах менее 10 случаев в каждом.

На момент выявления у 200 человек зафиксированы симптомы ОРВИ, у 18 диагностирована пневмония.

За весь период пандемии от COVID-19 умерло 1 138 человек – за минувшие сутки медики зафиксировали 12 летальных случаев от коронавируса.

В связи с ростом заболеваемости в ХМАО заявили о новых ограничениях. Их планируют ввести в ближайшее время – в кафе и ресторанах округа могут начать проверять QR-коды.

«Поручаю подготовить предложения по организации считывания и распознавания с использованием современных технологий в объектах общественного питания, торговли, финансовых, бытовых услуг и других объектов с массовым пребыванием граждан», – распорядилась губернатор Югры Наталья Комарова на заседании оперативного штаба.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

Ханты-Мансийск. Другие новости 12.10.21

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