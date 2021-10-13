Следственный комитет пришел в один из детсадов Югры – разобраться с агрессией и тем, как один из детей попал на стол к хирургу

Следователи в Ханты-Мансийском АО заинтересовались детским садом в Югорске. Поводом послужило сообщение в соцсетях и заявление в правоохранительные органы. Со слов отца мальчика, который пострадал, его срочно вызвали в детский сад. Оказалось, что у ребенка травма головы. При этом работники учреждения не вызвали скорую помощь, а предложили решать проблему родителям самостоятельно. В итоге, отец повез ребенка в больницу самостоятельно, где мальчику наложили 5 швов на рану. В эмоциональном посте в социальных сетях отец пишет, что проблемы в садике у ребенка продолжаются уже месяц и начались они с, якобы, агрессии, в его адрес со стороны воспитателя.

«Все началось ровно месяц назад 12.09.2021 когда ребенок после д/с пожаловался сначала бабушке, а потом лично мне, что воспитатель била его руками. В тот же вечер осмотрели ребенка, следов не было. Поговорил по телефону сначала с воспитателем, а на следующий день хотел написать заявление в полицию, но по итогу заведующая заверила меня в том, что больше такого не повторится и у ребенка точно не будет никаких проблем. В тот день когда хотел написать заявление в полицию ребенок мне четко указал на воспитателя, которая била его руками, и еще воспитатель ножницами отрезала шапку, которая завязывается (психанула, что не смогла развязать)" – пишет папа ребенка в соцсетях.

Как сообщает корреспондент «Нового Дня», вопросом того, как ребенок получил травму в детском саду уже занимается Югорский межрайонный следственный отдел СУ СКР РФ по ХМАО-Югре. Кроме того, проверяется информация о неоднократном применении насилия к ребенку со стороны других воспитанников и бездействия воспитателей, а также поступающие от жителей города сообщения о противоправных действиях отдельных работников учреждения.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Югорск, Александр Непомнящий

Югорск. Другие новости 13.10.21

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