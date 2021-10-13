Мужчина на парковке ТЦ сначала расстрелял, а потом зарезал свою жертву

В Екатеринбурге, спустя год после совершения преступления, задержан подозреваемый в убийстве. Трагедия разыгралась в дневное время на одной из парковок у ТЦ в Урае. Между двумя 34-летними мужчинами возник конфликт, подозреваемый сначала три раза выстрелил в жертву из боевого пистолета, а затем нанес ему 4 удара острым предметом в шею. От полученных травм мужчина скончался. Сотрудники СУ СКР по ХМАО – Югре по данному факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

Сотрудники полиции оперативно установили личность подозреваемого, но задержать по горячим следам его не удалось. Ранее неоднократно судимый за вымогательство, грабеж и побои злоумышленник скрылся от следствия за пределами автономного округа.

Следствию удалось выяснить, что весь год после убийства подозреваемый скрывался в Екатеринбурге, где и был задержан югорскими оперативниками.

Подозреваемый уже этапирован в Урай, скоро дело будет передано в суд.

Екатеринбург, Урай, Елена Васильева

Екатеринбург, Урай. Другие новости 13.10.21

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