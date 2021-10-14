В Югре за сутки зафиксировали 221 новый случай COVID-19. Каждый третий случай – в Сургуте

77 964 случая коронавирусной инфекции было лабораторно подтверждено на территории Югры за время пандемии по данным на утро 14 октября. За минувшие сутки выявлен 221 новый случай COVID-19 в 20 муниципалитетах. Лидирует по заболеваемости Сургут – 89 случаев, более трети от общего числа. В Ханты-Мансийске – 33. В Нижневартовске – 22 заболевший. В Радужном – 10. В остальных муниципалитетах менее 10 случаев в каждом.

На момент выявления у 188 человек зафиксированы симптомы ОРВИ, у 32 диагностирована пневмония.

За весь период пандемии от COVID-19 умерло 1 168 человек – за минувшие сутки медики зафиксировали 9 летальных случаев от коронавируса.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

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