Полицейский приехал на семейный скандал, а нашел килограмм наркотиков

Крупную партию наркотиков нашел полицейский в Сургуте, когда приехал разбирать семейный скандал. Как сообщает пресс-служба УВД ХМАО-Югры, в УВД поступило сообщение от женщины о том, что у нее возник конфликт с сожителем. На место происшествия выехал участковый уполномоченный полиции.

Прибыв на адрес, сотрудник полиции застал в квартире только одну женщину, которая вела себя неадекватно, речь ее была несвязной, и она путалась в показаниях. При этом, в квартире на полу полицейский обнаружил пакеты с неизвестным веществом светлого цвета и свертки.

Участковый уполномоченный полиции вызвал на место следственно-оперативную группу и сотрудников отдела по контролю над оборотом наркотиков. Поскольку у женщины имелись признаки наркотического опьянения, она была направлена на медицинское освидетельствование.

Изъятые из квартиры вещества были направлены на экспертизу, которая показала, что в пакетах и свертках находились наркотики: мефедрон, метадон, кокаин, а также альфа-PVP – синтетическое вещество, оказывающее негативное воздействие на центральную нервную систему. Общий вес изъятого превысил 1 килограмм.

Полицейскими установлено, что подозреваемая является 38-летняя жительница Москвы, в Сургут она приехала в конце августа продавать наркотики. Проживала она в съемной квартире, где и хранила свой товар.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Фигурантке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

Сургут, Елена Васильева

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