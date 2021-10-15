Югра: за сутки выявлено 224 новых случая коронавирусной инфекции

224 новых случая коронавирусной инфекции выявлены за минувшие сутки в ХМАО-Югре. Как сообщает региональный оперативный штаб, всего с начала пандемии в округе лабораторно подтверждено 78 188 случаев ковида.

По данным на последние сутки, ковид был выявлен в 22 муниципалитетах. Лидирует по заболеваемости Сургут – 88 новых случаев. В других муниципалитетах дела с распространением инфекции обстоят существенно лучше – в Ханты-Мансийске заболело 25 человек, в Нижневартовске – 17, в Нефтеюганске 12, в Нягани и в Березовском районе – по 11 новых эпизодов. В остальных муниципалитетах – менее 10 случаев в каждом.

У 207 человек после послучения положительного теста наблюдались симптомы ОРВИ, у 17 – диагностирована пневмония.

С начала пандемии от COVID-19 скончались 1178 жителей округа. За минувшие статистика летальности пополнилась еще 10 случаями.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

Ханты-Мансийск. Другие новости 15.10.21

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