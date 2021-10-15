В Югре два дня будут тотально проверять водителей на алкоголь

Югорским водителям стоит приготовиться – 15 и 16 октября в регионе ГИБДД будет массово проверять всех на трезвость за рулем.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД по ХМАО-Югре, массовые проверки пройдут на трассах Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск, Нефтеюганск – левый берег Оби, а также на подъезде к Сургуту.

Акция направлена на профилактику преступлений, совершаемых водителями в состоянии алкогольного опьянения.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

Ханты-Мансийск. Другие новости 15.10.21

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