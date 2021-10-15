Трое заключенных напали на полицейских и побили их

В Нягани трое заключенных, находясь в ИВС, заработали себе еще одно уголовное дело.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СУ СКР РФ по ХМАО-Югре, 13 октября в районе часа дня, трое заключенных, находясь на прогулке во внутреннем дворе изолятора, устроили ссору с полицейскими. По предварительным данным, мужчины отказались возвращаться в камеры, требуя от сотрудников правопорядка поместить одного из заключенный в конкретную камеру, а когда данное пожелание не было исполнено – начали нападать на полицейских, оскорблять и бить. Для усмирения заключенных были применены сила и спецсредств, а после – возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, роли и действий каждого из подозреваемых в применении насилия к сотрудникам полиции, расследование продолжается, уточнили в СУ СКР РФ по ХМАО-Югре.

Нягань, Елена Васильева

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