В Югре за сутки 230 человек заболели коронавирусной инфекцией нового типа

230 новых случаев коронавирусной инфекции нового типа выявлено за минувшие сутки в Югре. Как сообщает региональный оперативный штаб, всего с начала пандемии в округе было выявлено 78 878 случаев ковида.

По данным на последние сутки COVID-19 в 22 муниципалитетах. Больше всего заболевших – в Сургуте, 67 человек. В Ханты-Мансийске выявлено 32 зараженых, в Нижневартовске – 23, в Нефтеюганске – 20Нягани – 11, в Югорске – 10. В остальных муниципалитетах – менее 10 случаев.

На момент выявления у 206 человек зафиксированы симптомы ОРВИ, у 22 – внебольничная пневмония, два человека болели без симптомов.

В больницах Югры проходит лечение 169 пациентов с тяжелым течением ковида, в том числе 129 – находятся на аппаратах ИВЛ.

За сутки в Югре на 7 случаев пополнилась статистика летальности от ковида, всего за пандемию умерло 1 205 человек.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

Ханты-Мансийск. Другие новости 18.10.21

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