Спасатели Югры просят рыбаков прекратить пользоваться лодками – погода не способствует безопасности на воде

Управление МЧС по ХМАО-Югре просит местных рыбаков проявить сознательность и закончить пользоваться лодками. Причина – в погоде. Наступил завершающий и самый сложный период осенней навигации: туманы, сильные ветра, дождь, утренние заморозки, низкая температура воздуха и воды, говорят в региональном МЧС. Учитывая данные факторы, использование маломерных судов становится небезопасным, возникают дополнительные сложности в работе подвесных лодочных моторов, рулевых устройств.

«Осенью температура воды составляет всего 0-3°С, и если лодка перевернется, человек окажется в воде, намокшая одежда тут же потянет его вниз, а холодная вода будет сковывать движения. Спастись в такой ситуации бывает нелегко», – напоминают в МЧС.

Судоводители маломерных судов из-за низкого уровня воды в реках при ловле рыбы сетями часто выходят на судовой ход. Особенно это опасно в ночное время суток, так как возникает большая вероятность попадания моторных лодок под составы крупнотоннажных судов.

В октябре, ноябре часты не только туманы, но и снежные метели в сопровождении сильного ветра. Температура воды не превышает 3 градусов. В такой воде переохлаждение наступает в течение 5 минут.

«Особенно опасно нахождение на водоемах в период ледостава на резиновых надувных лодках. На таких плавсредствах не рекомендуется заплывать в закоряженные места, а также возникает опасность того, что тонкий лед может прорезать борта лодки и человек окажется в холодной воде, что может привести к получению травм и угрожает жизни», – отмечают в пресс-службе региональной МЧС.

Поэтому специалисты рекомендуют судоводителям воздержаться от эксплуатации маломерных судов в сложных метеорологических условиях поздней осени, особенно в период появления шуги и ледостава на реках.

Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре также информирует, что в 20-ых числах октября речной транспорт встанет на прикол.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

Ханты-Мансийск. Другие новости 18.10.21

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