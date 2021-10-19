231 новый случай коронавируса выявили за сутки в ХМАО

В Югре за последние сутки выявили еще 231 случай COVID-19. Болезнь зафиксирована у жителей 21 муниципалитета региона. Всего с начала пандемии ковид был лабораторно подтвержден у 79 109 жителей Югры.

По информации регионального оперативного штаба, больше всего положительных тестов было получено в Сургуте – 57. В Нижневартовске – 33. В Ханты-Манскийске – 29. В Нефтеюганске – 17 случаев. В Нягани – 13. В остальных муниципальных образованиях зарегистрировано менее 10 случаев в каждом.

На момент выявления у 186 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 45 зафиксирована пневмония.

За сутки от COVID-19 умерли 9 югорчан. За весь период пандемии в регионе от COVID-19 скончались 1 214 человек.

Отметим, что в Югре возросло число привитых против коронавирусной инфекции граждан. Об этом на заседании оперативного штаба региона рассказал директор окружного департамента здравоохранения Алексей Добровольский. За минувшую неделю вакцину получила 21 тысяча югорчан – это почти в три раза больше, чем неделей ранее.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

Ханты-Мансийск. Другие новости 18.10.21

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