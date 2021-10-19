Сургутяне пытались взорвать банкомат, чтобы достать из него 3 миллиона рублей

В Сургуте двое мужчин проведут в колонии более двух лет за то, что пытались взорвать банкомат.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры по ХМАО-Югре, мужчины придумали план – похитить денежные средства из банкомата путем его подрыва. К преступлению злоумышленники подготовились и изучили способы вскрытия сейфов и запорных устройств, купили необходимое оборудование: баллоны, которые заправили газом, жидкость для розжига и т.д.

Осуществить задуманное сургутяне решили в апреле 2021 года в круглосуточном отделении одного из банков. Однако добыть находившиеся внутри 3 млн рублей им не удалось, поэтому злоумышленники покинули место преступления. Позже они были установлены полицией.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил виновным наказание в виде 2 лет 6 месяцев и 2 лет 3 месяцев лишения свободы соответственно с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Сургут, Елена Васильева

Сургут. Другие новости 19.10.21

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