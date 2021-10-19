В Югорске роддом отдают под COVID-госпиталь

В Югорске из-за эпидемиологической ситуации вынуждены организовывать резервные койки для больных COVI-19. Под госпиталь для заболевших коронавирусом перепрофилируют единственный в городе роддом. Об этом решении сообщили на заседании муниципального оперативного штаба.

Ранее пациентам с коронавирусом уже отдали педиатрическое отделение и отделение неврологии. Перепрофилирование роддома поможет увеличить коечный фонд на 30 мест.

За последние сутки в Югре зафиксирован 231 случай ковида.

Югорск, Александлр Непомнящий

Югорск. Другие новости 19.10.21

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