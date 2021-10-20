Российские нефтяники хотят майнить крипту на месторождениях

Криптовалюту хотят добывать на своих месторождения российские нефтяники. Проект по этому поводу находится на обсуждении в профильных ведомствах – Минпромторге, Минцифры и ЦБ, сообщает «Коммерсант». Предприятия предложили использовать для этих целей попутный нефтяной газ (ПНГ), с помощью которого будет генерироваться электроэнергия для снабжения близлежащих центров обработки данных (ЦОД), необходимых для майнинга. Проект может быть интересен иностранным инвесторам, в первую очередь из Китая, где майнинг запрещен, полагают эксперты. В России же закон, регулирующий порядок оборота цифровых валют, все еще не принят.

Для реализации проекта предполагается организовать в России производство соответствующих энергетических установок с возможностью последующего экспорта.

Собеседник «Ъ», близкий к Минпромторгу, говорит, что «одна из крупных российских нефтедобывающих компаний» хотела бы масштабировать свой проект по майнингу криптовалюты, «но этот сегмент находится в юридически серой зоне, и компания опасается негативной реакции ЦБ, поэтому обратилась в министерство, которое может обсудить риски с регулятором».

Официально такой проект есть только у «Газпром нефти»: в 2020 году компания запустила его на своем месторождении в Ханты-Мансийском АО.

За месяц партнерам компании удалось добыть 1,8 BTC, сообщал Forklog. В самой «Газпром нефти» отказались от комментариев.

По мнению главы Ассоциации участников отрасли ЦОДов Игоря Дорофеева, идея выглядит неоднозначно: «С одной стороны все логично: есть попутный газ, из которого можно генерировать энергию. Транспортировать ее нерентабельно, поэтому необходимо использовать на местах для собственных нужд». «Но, с другой стороны, это непрофильный для нефтяников бизнес и затратный с точки зрения обслуживания ЦОДов»,– продолжает господин Дорофеев.

Сегодня в России нет запрета на майнинг, ограничен лишь оборот криптовалюты: она не может быть использована как средство платежа или обмена, поясняет председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев.

По его мнению, возможны различные варианты, «например нефтяные компании могут создавать ЦОДы или предоставлять свои избыточные мощности в качестве «майнинг-отелей» для инвесторов из Китая, где законодательно запретили майнинг».

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

Ханты-Мансийск. Другие новости 20.10.21

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