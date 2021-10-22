243 новых случая коронавируса выявили за сутки в Югре. Умерло 14 человек

В Югре за последние сутки выявили еще 243 случая COVID-19. Болезнь зафиксирована у жителей 22 муниципалитетов региона. Всего с начала пандемии ковид был лабораторно подтвержден у 79 819 жителей Югры.

По информации регионального оперативного штаба, больше всего положительных тестов было получено в Сургуте – 63. В Нижневартовске – 33. В Ханты-Манскийске – 29. В Нефтеюганске и Нягани – 18 и 14 случаев соответственно. В остальных муниципальных образованиях зарегистрировано менее 10 случаев в каждом.

На момент выявления у 214 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 26 зафиксирована пневмония.

За сутки от COVID-19 умерли 14 югорчан, за период пандемии в регионе от последствий инфекции умерло 1 249 человек.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

Ханты-Мансийск. Другие новости 21.10.21

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