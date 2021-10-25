264 новых случая коронавируса выявили за сутки в Югре

В Югре за последние сутки выявили еще 264 случая COVID-19. Болезнь зафиксирована у жителей 22 муниципалитетов региона. Всего с начала пандемии ковид был лабораторно подтвержден у 80 590 жителей Югры.

По информации регионального оперативного штаба, больше всего положительных тестов было получено в Сургуте – 74. В Ханты-Манскийске – 33.В Нижневартовске – 29. В Сургутском районе и Нефтеюганске – 21 и 18 случаев, соответственно. В остальных муниципальных образованиях зарегистрировано менее 10 случаев в каждом.

На момент выявления у 226 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 33 – зафиксирована пневмония.

За сутки от COVID-19 умерли 12 югорчан. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 1 282 человека.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

Ханты-Мансийск. Другие новости 22.10.21

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