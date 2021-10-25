Югорчанине организовали в колонии ячейку террористической организации

В Югре двое осужденных, отбывая сроки, организовали в колонии ячейку террористической организации.

По версии следствия в период с 2013 по 2015 год обвиняемый 1979 года рождения, отбывая с 2008 года наказание за убийство в одной из исправительных колоний округа и являясь приверженцем радикальной формы течения ислама, организовал на территории исправительного учреждения террористическое сообщество, в которое вовлек обвиняемого 1975 года рождения и иных лиц, отбывающих наказание в исправительном учреждении.

В период с марта 2015 года по 2019 год деятельность террористического сообщества продолжилась в форме ячейки международной организации «Исламское государство», (деятельность организации на территории Российской Федерации запрещена вступившим в законную силу решением Верховного Суда Российской Федерации от 29.12.2014).

Являясь активными членами террористического сообщества, организованного на территории исправительного учреждения, а также членами ячейки международной террористической организации и сторонниками радикальных религиозных взглядов, в период с 2013 по 2019 год указанные обвиняемые, под видом религиозной деятельности, проводили публичные беседы и проповеди, направленные на идеологическую обработку и склонение осужденных к членству и участию, в том числе после отбытия наказания, в деятельности террористической организации, распространяли печатные, аудио и видео материалы экстремистского содержания.

Имея в пользовании мобильный телефон, злоумышленники продолжали общение на темы террористической деятельности с лицами, освобожденными из-под стражи, преследуя цель их дальнейшего склонения к участию в террористической деятельности.

Преступления выявлены сотрудниками РУ ФСБ России по Тюменской области во взаимодействии с УФСИН России по ХМАО-Югре.

В ходе предварительного следствия обвиняемые заключены под стражу, одному из них предъявлено обвинение по ч.1 ст. 205.4 и ч.1 ст. 205.5 УК РФ (создание террористического сообщества и организация деятельности террористической организации), второму – по ч.2 ст. 205.4 и ч.2 ст. 205.5 УК РФ (участие в террористическом сообществе и участие в деятельности террористической организации). Кроме того, оба обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 205.2 УК РФ (призывы к осуществлению террористической деятельности), а также двух преступлений, предусмотренных ч.1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).

Несмотря на непризнание ими своей вины следователями собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем следственные действия по уголовному делу окончены и материалы переданы обвиняемым для ознакомления, после чего уголовное дело будет направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Сургут, Елена Васильева

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