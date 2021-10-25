Ввод QR-кодов в Нижневартовске отложили на две недели

Ввод системы проверки QR-кодов на входах в общественные заведения в Нижневартовске откладывается. Такое решение было принято в связи с многочисленными жалобами жителей. Об этом сообщила Наталья Комарова в ходе прямой линии по вопросам COVID-19.

«Подготовлен документ, в котором Нижневартовск, по многочисленным просьбам и в связи с оценками состояния дел и возможности, приходит к обязательному требованию [QR-кодов] с 8 ноября, а не с 25 октября», – заявила глава региона.

Нижневартовск, Александр Непомнящий

Нижневартовск. Другие новости 25.10.21

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