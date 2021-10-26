Югра: за сутки выявлено еще 262 новых случая коронавируса

В Югре за последние сутки выявили еще 262 случая COVID-19. Болезнь зафиксирована у жителей 22 муниципалитетов региона. Всего с начала пандемии ковид был лабораторно подтвержден у 80 852 жителей Югры.

По информации регионального оперативного штаба, больше всего положительных тестов было получено в Сургуте – 72, в Ханты-Манскийске – 35, в Нижневартовске – 27. В Сургутском районе и Нефтеюганске – 25 и 18 случаев соответственно. В остальных муниципальных образованиях зарегистрировано менее 10 случаев в каждом.

На момент выявления у 221 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 37 – зафиксирована пневмония.

За сутки от COVID-19 умерли 9 югорчан. За весь период пандемии от COVID-19 скончались 1 291 заболевших.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

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